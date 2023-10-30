Суспільство

Влада Ізраїлю направила додаткові війська до сектора Гази

30 Жовтня 2023 18:11
читать на русском →
війна, ізраїль

Ізраїль уночі відправив додаткові сухопутні війська в сектор Гази.

Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі, передає CNN.

«У смугу зайшли додаткові сили. Наша діяльність там тільки активізується», – сказав Хагарі.

Він додав, що десятки бойовиків ХАМАС були вбиті під час останніх боїв, коли ізраїльські сухопутні сили просувалися до позицій терористів.

Хагарі також пояснив один із видів тактичного маневру ізраїльської армії. «Ми проводимо розширену наземну операцію. Наземні сили, танки, піхота, бронетехніка рухаються до терористів, які займають позиції у з’єднанні, намагаючись атакувати нас. Потім ми цілимося по них з повітря», – розповів Хагарі.

Згідно з аналізом CNN, війська Ізраїлю просунулися більш ніж на 3 км в Газу під час своєї наземної операції.

Як пише The Times of Israel, у понеділок ХАМАС опублікував відео з трьома ізраїльськими жінками, взятими в заручники терористичною групою в секторі Гази. Заручниці критикують прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, закликаючи його забезпечити їхнє звільнення та звинувачуючи в тому, що він не зміг запобігти нападу терористичної групи 7 жовтня.

Поки невідомо, чи змушували жінок бойовики говорити ці слова чи це їх власна думка.

Нетаньягу назвав відео «жорстокою психологічною пропагандою».


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Жовтня 2023 20:48

Міноборони повідомило про виплату понад 120 мільйонів додаткової винагороди людям, які не брали участі у бойових діях 
30 Жовтня 2023 19:38

ОП готує звільнення військового керівництва, відповідальних за контрнаступ – Time
30 Жовтня 2023 17:51

Смертельна ДТП на Тернопільщині: за кермом авто, який виїхав на зустрічну смугу, був син судді 
30 Жовтня 2023 15:47

Шойгу заявив про готовність РФ до переговорів з Україною
30 Жовтня 2023 12:18

Прикордонники збили ворожий Су-25 біля Авдіївки
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
усі думки