Влада Ізраїлю направила додаткові війська до сектора Гази

Ізраїль уночі відправив додаткові сухопутні війська в сектор Гази.

Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі, передає CNN.

«У смугу зайшли додаткові сили. Наша діяльність там тільки активізується», – сказав Хагарі.

Він додав, що десятки бойовиків ХАМАС були вбиті під час останніх боїв, коли ізраїльські сухопутні сили просувалися до позицій терористів.

Хагарі також пояснив один із видів тактичного маневру ізраїльської армії. «Ми проводимо розширену наземну операцію. Наземні сили, танки, піхота, бронетехніка рухаються до терористів, які займають позиції у з’єднанні, намагаючись атакувати нас. Потім ми цілимося по них з повітря», – розповів Хагарі.

Згідно з аналізом CNN, війська Ізраїлю просунулися більш ніж на 3 км в Газу під час своєї наземної операції.

Як пише The Times of Israel, у понеділок ХАМАС опублікував відео з трьома ізраїльськими жінками, взятими в заручники терористичною групою в секторі Гази. Заручниці критикують прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, закликаючи його забезпечити їхнє звільнення та звинувачуючи в тому, що він не зміг запобігти нападу терористичної групи 7 жовтня.

Поки невідомо, чи змушували жінок бойовики говорити ці слова чи це їх власна думка.

Нетаньягу назвав відео «жорстокою психологічною пропагандою».