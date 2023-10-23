Суспільство

Влада Ізраїля не припинятиме обстріли Гази на тлі переговорів про звільнення заручників — CNN

23 Жовтня 2023 10:13
читать на русском →
ізраїль, війна

В Ізраїлі не планують припиняти вогонь по Сектору Гази, щоб виконати умову ХАМАС для звільнення частини заручників.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

За його словами, в Газі “не буде припинення вогню” на тлі зусиль США та Катару щодо звільнення понад 200 заручників, утримуваних там ХАМАСом.

Чиновник також сказав, що не знав про заклики США відкласти наземну операцію в Газі та заявив, що Ізраїль і США хочуть звільнити всіх заручників “якнайшвидше”.

“Але не можна дозволити гуманітарним зусиллям вплинути на місію з ліквідації ХАМАС”, — додав він.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Жовтня 2023 08:38

Цієї ночі Сили оборони знищили 14 російських безпілотників і ракету
23 Жовтня 2023 07:07

Окупанти продовжують перекидати війська під Авдіївку – ISW
22 Жовтня 2023 20:25

За добу відбулося 82 бойових зіткнення: в Генштабі назвали найгарячіші напрямки
22 Жовтня 2023 20:06

Зеленський: Хоч на 500 метрів, але вперед – щодня
22 Жовтня 2023 19:38

Цілий день не припиняються обстріли Херсона: постраждали житлові будинки, будівлі підприємств
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
усі думки