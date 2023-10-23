Влада Ізраїля не припинятиме обстріли Гази на тлі переговорів про звільнення заручників — CNN

В Ізраїлі не планують припиняти вогонь по Сектору Гази, щоб виконати умову ХАМАС для звільнення частини заручників.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

За його словами, в Газі “не буде припинення вогню” на тлі зусиль США та Катару щодо звільнення понад 200 заручників, утримуваних там ХАМАСом.

Чиновник також сказав, що не знав про заклики США відкласти наземну операцію в Газі та заявив, що Ізраїль і США хочуть звільнити всіх заручників “якнайшвидше”.

“Але не можна дозволити гуманітарним зусиллям вплинути на місію з ліквідації ХАМАС”, — додав він.