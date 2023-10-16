Влада Ірану повідомила, що ХАМАС звільнить заручників, якщо Ізраїль припинить бити по Газі

Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно готовий звільнити майже 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. Терористичне угрупування не визнало, що робило таку пропозицію.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані на прес-конференції в Тегерані, якого цитує “The Times of Israel“

За словами Канаані, представники Хамасу “заявили, що вони готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних групами опору, але їхня думка полягала в тому, що такі заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах щоденних бомбардувань сіоністами різних районів Гази”.

ХАМАС заявив, що обміняє полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, в рамках односторонніх угод про обмін, які були досягнуті в минулому.

“Ми чули від опору, що вони не мають жодних проблем з тим, щоб продовжувати опір”, – сказав Канаані, звертаючись до Хамасу.

“Вони сказали, що у них є військовий потенціал, щоб продовжувати опір на місцях протягом тривалого часу”, – додав іранський представник.

“The Times of Israel”зазначає, що “Іран є головним спонсором ХАМАС у його боротьбі проти Ізраїлю”.