Влада Британії заявила, що країна закрита для дружини Асада

Асма Асад, дружина поваленого сирійського диктатора Башара Асада, не зможе повернутися до Великої Британії, де вона народилася, через закінчення терміну дії її британського паспорта.

Про це виданню The Times розповіли джерела в британському уряді.

Останнім часом з’явилися чутки, що Асма Асад планує розлучитися з чоловіком і повернутися до Британії, щоб продовжити лікування від лейкемії. Проте, як зазначає видання, її паспорт втратив чинність ще у 2020 році, що унеможливлює повернення до Лондона.

Невідомо, чи британська влада свідомо не дозволила їй продовжити документ, чи це сталося з її власної вини. У будь-якому разі, джерела видання вказують, що Асма більше не має дійсного британського паспорта. Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер, за їхніми словами, навряд чи надасть їй дозвіл на в’їзд навіть з огляду на її стан здоров’я.

Глава МЗС Британії Девід Леммі також дав зрозуміти, що Асмі Асад у країні “не раді”.

Асма, яка народилася і виросла в Актоні, західний Лондон, стала першою леді Сирії у 2000 році після одруження з Башаром Асадом. Сам режим Асада був остаточно повалений цього місяця внаслідок наступу повстанців, очолюваних ісламістським угрупуванням “Хаят Тахрір аш-Шам” (ХТШ).

За повідомленнями ЗМІ, Асма втекла до Москви ще до падіння Дамаска. Пізніше до неї приєднався Башар Асад, а також їхні троє дітей – 23-річний Хафез, 21-річна Зейн і 19-річний Карім. Наразі сім’я проживає в російській столиці, де володіє кількома об’єктами елітної нерухомості.