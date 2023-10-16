Суспільство

Влада Білорусі оголосила перевірку боєготовності військ

16 Жовтня 2023 16:45
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білорусь

У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності свого війська.

Про це повідомляє Міноборони РБ у Телеграмі.

Повідомляється, що у межах перевірки бойової готовності чергові підрозділи механізованих з’єднань військ РБ розпочали виконання навчально-бойових завдань.

“Війська у найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим дотриманням нормативів з предметів бойової підготовки. Окрім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема по пересіченій місцевості”, – написано у повідомленні.

Під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу автошляхами загального користування в межах Мінської, Гродненської, Брестської та Вітебської областей.

“Перевірка має комплексний характер та дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням”, – йдеться у повідомленні.


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