Влада Австрії повідомила про ймовірність припинення газового контракту з Росією

Австрійська держава має вивчити та реалізувати всі варіанти розірвання “кабального” контракту на постачання газу між австрійською нафтогазовою компанією OMV та російським Газпромом.

Як передає Укрінформ, про це заявила міністерка з питань захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер.

“Наша залежність від російського природного газу ставить під загрозу процвітання, безпеку та майбутнє нашої країни. Наша мета – відмовитися від російського природного газу. Як суверенна країна, ми не можемо просто змиритися з тим, що частка російського газу збільшується, а не зменшується”, – заявила міністерка.

Як відмітила у міністерстві, протягом останніх десятиліть Австрія стала “дуже залежною від поставок російського газу”. А останнім значним кроком до цієї залежності стало продовження довгострокових контрактів на постачання російського природного газу у 2018 році. “Ці помилкові рішення призвели до того, що на початку російської агресії Австрія вже отримувала 80% газу з Росії”, – заявили у відомстві.

Попри заходи федерального уряду зі зменшення цієї залежності, частка російського природного газу все ще залишається в Австрії “занадто високою”, а в останні місяці взагалі спостерігається її зростання. Як заявили у міністерстві енергетики, однієї з причин цього є те, що в контрактах на постачання природного газу, які уклала австрійська OMV з “Газпромом”, передбачено фіксоване зобов’язання щодо купівлі газу (take-or-pay). З огляду на це ці контракти були названі “кабальними”.

“Це означає, що оплата має бути здійснена в будь-якому випадку, навіть якщо російський газ не купується. У результаті цих кабальних контрактів, на тлі падіння загального споживання газу та залишення незмінними обсягів імпорту, спостерігається зростання частки російського природного газу. Адже споживання газу в Австрії скоротилося на чверть зі 100,3 терават-годин у 2021 році до 75,6 терават-годин у 2023 році”, – заявили у відомстві.

За словами Гевесслер, наразі спостерігається явний провал ринку, оскільки “неросійського природного газу достатньо, але енергетичні компанії його не купують”. “Якщо ринок не працює, держава має втрутитися. Я в цьому переконана: Настав час для законодавчо закріпленого зобов’язання щодо диверсифікації. І я також звертаюся до всіх відповідальних у парламенті – давайте зробимо наступний крок зараз”, – заявила вона.

На цьому тлі міністерство енергетики запропонувало ряд заходів, які потрібно закріпити на законодавчому рівні конституційною більшістю. Зокрема, мова йде про зобов’язання енергетичних компаній, які постачають газ австрійським споживачам, “бути здатними замінити відмову найбільшого єдиного джерела постачання іншими джерелами постачання”. Крім того, постачальники газу “повинні надати докази поступового збільшення частки неросійського природного газу”.

Іншим заходом було названо – “підготовку до виходу з російських контрактів”.

“Ще однією причиною високого рівня залежності є кабальна угода між OMV та “Газпромом”, яка передбачає фіксовані зобов’язання щодо закупівлі російського газу. Для того, щоб відмовитися від поставок російського газу, як це передбачено в Австрії та на рівні ЄС, необхідно вивчити та реалізувати всі варіанти розірвання контракту”, – заявили у міністерстві енергетики.

Було вказано на те, що Газпром вже в односторонньому порядку скоротив поставки газу в 2022 році, а “із закінченням терміну дії транзитного контракту через Україну знову існує ризик того, що Росія використає постачання газу як зброю і не постачатиме стільки, скільки заплановано”. “З цієї причини міністерство захисту клімату підтримує будь-яку можливість виходу з контракту на постачання газу через одностороннє невиконання “Газпромом” своїх зобов’язань”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, пропонується, щоб відмова від російського газу була закріплена в новій стратегії безпеки Австрії.