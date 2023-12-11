Політика

Візит Зеленського до США може повернути підтримку України “в заголовки газет” — Politico

11 Грудня 2023 10:10
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зеленський, сша

У Білому домі очікують, що візит Володимира Зеленського до США сприятиме тому, що суспільна підтримка України зросте та повернеться «в заголовки газет». Це допоможе переконати республіканців підтримати пакет на мільярди доларів для України.

Про таке пише Politico з посиланням на посадовців, які зажадали залишитися анонімними.

Співробітники Білого дому давно помітили, що суспільна підтримка України зростає або після серйозних подій у війні, або після «моменту за участі Зеленського, який повертає війну в заголовки».

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, новий візит Зеленського до Вашингтона може зробити це знову, що створить тиск на Республіканську партію.

Це також може підштовхнути основних республіканців виступити проти керівництва та членів партії, які не бажають підтримувати Україну. У Білому домі вважають, що більшість республіканців досі виступає за допомогу Києву і візит Зеленського напередодні Різдва може відновити імпульс.

«Щоразу, коли він приїжджає сюди, це можливість опублікувати новини на перших шпальтах, щоб нагадати людям, що саме поставлено на карту, що зараз відбувається в Україні, чому це все ще важливо для американського народу», — сказав інший чиновник адміністрації.


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