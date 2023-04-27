Віталій Портников: Навіщо потрібен план деокупації Криму

Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева заявила під час свого виступу на форумі «Крим Wave» про підготовку українського плану деокупації Кримського півострова. Може здатися, що це передчасний план. Контрнаступ українських військ ще навіть не розпочався і, як і у будь-якій війні, важко передбачати його остаточний результат. Чи мають українські чиновники вже сьогодні думати про першочергові заходи після звільнення Криму та інших окупованих територій?

Впевнений, не просто повинні – зобов’язані. Насправді держава, частина території якої окупована іншою країною, має зберегти інституції та правові механізми, що пов’язують її з окупованою територією.

Латвія, Литва та Естонія були повністю окуповані Радянським Союзом з 1940 року, але їхні еміграційні уряди продовжували працювати аж до відновлення незалежності цих країн. А у країнах, які не визнавали окупацію, працювали дипломатичні представництва країн Балтії. Український державний центр продовжував працювати та захищати ідею української незалежності аж до проголошення суверенітету України. Хорватія зберігала роботу місцевих органів влади окупованих районів аж до їхнього звільнення. І таких прикладів можна навести безліч.

При цьому важливо зрозуміти, що збережені інституції, їхня діяльність, їхні рішення допомагають становленню держави після закінчення періоду її окупації та нормальному функціонуванню життя на звільнених територіях.

Інституція – це як ключ від помешкання. Поки він у вас, ніхто не може претендувати на ваше житло. Навіть грабіжник, який вдерся у ваш будинок і виламав замок. Грабіжник залишається лише грабіжником.

Впевнений, рано чи пізно законний мешканець повернеться, вижене бандита і поверне замок на місце.

Тому план деокупації, вважаю, потрібний завжди. Логічно, що українська держава має точно уявляти, як діятимуть органи влади на деокупованих територіях, якими правовими актами вони керуватимуться, як вирішувати ті складні питання, що неминуче виникнуть і в правовій площині, і в безпеці, і в забезпеченні безперервності влади.

Якщо відкладати вирішення цих проблем «на потім», коли деокупація справді відбудеться, Крим може опинитися у справжнісінькому правовому хаосі, який Кремль намагатиметься використовувати для дестабілізації ситуації у звільненому регіоні. Впевнений, треба пам’ятати: у кишені Володимира Путіна у будь-якому разі також залишиться ключ. Тільки підроблений.

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