Віталій Портников: Чи воюватиме Путін за Крим?

На початку 2023 року серед оптимістичних прогнозів військових експертів та аналітиків все частіше виникає Крим. Якщо раніше звільнення окупованого півострова сприймали як фінал війни, то тепер, після того, як українські війська звільнили Херсон і можуть просунутися до Мелітополя, існує можливість того, що називають «уразливістю Криму» – тобто півострів може бути звільнений ще до того, як завершаться військові дії на Донеччині.

Але ці прогнози, мабуть, передбачають, що президент Росії Володимир Путін буде готовий змиритися із втратою Криму. А для російського президента, певен, Крим – одна з основ тієї державності, яка, власне, і називається путінською. Окупація Криму створила умови для остаточного торжества авторитарної держави, так само як напад на Україну в 2022 році допоміг Путіну перейти від авторитаризму до тоталітаризму. Тож Путін – і не сумнівайтеся – воюватиме за Крим.

Під питанням, гадаю, лише: чи готовий буде російський президент застосувати для збереження контролю над Кримським півостровом ядерну зброю. Але решта ресурсів буде задіяна напевно. Тож треба бути готовими до того, що звільнення Криму – це не лише питання можливостей, а й питання ціни. Втім, так можна сказати і про всі інші окуповані Росією українські землі.

Втім, ніхто не сказав, що Путіну вистачить ресурсів для того, щоб не допустити звільнення Криму. Цілком можливо, що оптимісти мають рацію у своїх надіях і на швидке звільнення півострова, і на швидке закінчення війни. Проте звільнення Криму чи Донбасу – це поразка Росії, але, гадаю, зовсім не закінчення війни.

Існує думка, що якщо Україні вдасться звільнити свої території, тоді війна завершиться за столом переговорів, і за цим столом Україна буде посилена успіхами своїх збройних сил. Але так вважають люди, які, вочевидь, не хочуть подивитися на ситуацію очима самого Путіна та зрозуміти, що для російського президента поразка – це зовсім не втрата територій, а саме припинення війни та ще й на українських умовах.

Що станеться, коли український прапор займайорить над Сімферополем? З української точки зору, з точки зору міжнародної спільноти – це очевидно – буде відновлено територіальну цілісність України. А, гадаю, з погляду Путіна – українці за підтримки Заходу «окупують» частину «споконвічних» російських земель.

Якщо Путіну при цьому вдасться утриматися при владі – він готуватиме країну, певен, не до переговорів про мир, а до реваншу. Саме тому для України, напевно, так важливо не лише звільнити Крим, а й отримати чіткі гарантії безпеки. Наприклад, вступити до НАТО.

Ну і, мабуть, потрібно буде вживати заходів для захисту самого Криму. На наших очах російські війська практично знищують Херсон, з кремлівської точки зору – обласний центр Російської Федерації. Не сумнівайтеся, що з такою ж жорстокістю російський окупант битиме по Севастополю і Сімферополю, Ялті та Судаку.

Саме в цьому випадку, впевнений, з’являться ті самі «камені з неба», про які так любили згадувати у російських пропагандистських пабліках у 2014 році. І хоча таких можливостей, як у випадку з Херсоном, у ситуації з Кримом у російських військ не буде, вони здатні завдати півострову значних збитків і перетворити частину його території на зону, де боятимуться жити – втім, це також стосується і всіх прикордонних із Росією українських земель. Тож звільнення Криму та безпека Криму, звільнення України та безпека України, впевнений – це нероздільні поняття.

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