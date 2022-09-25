Кримінал

Вісім людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківської області

25 Вересня 2022 10:23
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харків, війна

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли мирного населення Куп’янського, Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Красноградського районів Харківщини.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти. В Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства.

У Красноградському районі місцеві чули вибух за межами населених пунктів. Без постраждалих та руйнацій, спрацювали наші повітряні оборонці.

“За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі госпіталізовано з пораненнями 7 людей. В Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 49-річний чоловік”, – написав Синєгубов у Telegram.

Він також зазначив, що мінна небезпека в області залишається високою. Триває процес розмінування. Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили майже 26 га території області та знешкодили 748 вибухонебезпечних предметів.


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