Вісім людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли мирного населення Куп’янського, Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Красноградського районів Харківщини.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти. В Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства.

У Красноградському районі місцеві чули вибух за межами населених пунктів. Без постраждалих та руйнацій, спрацювали наші повітряні оборонці.

“За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі госпіталізовано з пораненнями 7 людей. В Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 49-річний чоловік”, – написав Синєгубов у Telegram.

Він також зазначив, що мінна небезпека в області залишається високою. Триває процес розмінування. Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили майже 26 га території області та знешкодили 748 вибухонебезпечних предметів.