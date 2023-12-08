Вірменія та Азербайджан проведуть обмін військовополоненими

Вірменія та Азербайджан оголосили про обмін військовополоненими та роботу над мирним договором.

Про це пише Associated Press.

У спільній заяві йдеться, що сторони взаємно звільняють частину полонених і ув’язнених і мають намір “здійснити відчутні кроки щодо зміцнення взаємної довіри”.

Влада Азербайджану пообіцяла звільнити 32 вірменських армійців. Єреван звільняє двох азербайджанських. Також у заяві йдеться, що сторони відзначили історичну можливість досягти довгоочікуваного миру у регіоні.

У рамках угоди Вірменія погодилася зняти свої заперечення щодо проведення Азербайджаном міжнародної конференції зі зміни клімату у 2024 році. Раніше країни не змогли домовитися про країну-господарку кліматичних переговорів у 2024 році.

У спільній заяві йдеться, що “Республіка Вірменія підтримує заявку Республіки Азербайджан на проведення 29-ї сесії Конференції сторін (COP29) Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, відкликавши свою власну кандидатуру”.

Президент Європейської ради Шарль Мішель оцінив угоду як великий прорив, написавши, що він особливо вітає угоду про звільнення затриманих і “безпрецедентний початок політичного діалогу”. Мішель закликав Вірменію та Азербайджан якомога швидше завершити мирну угоду.