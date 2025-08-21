Віктор Розовий заявив, що не планує компенсувати 500 тисяч донатних коштів, на які його ексдружина купила автівку

Гуморист і колишній військовий Віктор Розовий заявив, що переказав колишній дружині 500 тисяч гривень зі збору на власну реабілітацію. На ці гроші Ольга Мерзлікіна придбала нову автівку.

Про це Віктор Розовий розповів в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Віктор Розовий розповів, що зараз має значні прибутки, однак компенсувати 500 тисяч донатних коштів, витрачених не за призначенням, не збирається.

За його словами, він отримає реабілітацію безплатно в Unbroken. Також ексвійськовий отримує виплати від держави після поранення на фронті.

Як повідомляє Суспільне, ексдружина Розового Ольга Мерзлікіна надала докази, що кошти від колишнього чоловіка надійшли їй згідно з договором про регулювання відносин між подружжям у зв’язку з розірванням шлюбу. Вони були переведені з приватного рахунку Віктора Розового, а їх походження — його особиста відповідальність.

Що відомо про гумориста Віктора Розового

36-річний гуморист “Ліги Сміху” Віктор Розовий став на захист України у лавах 3 ОШБр в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Служив на посаді військового-снайпера, брав участь у боях під Бахмутом та на півдні країни.

21 березня 2024 року під Авдіївкою Розовий зазнав важких поранень, після чого тривалий час був у комі. Чоловік досі проходить реабілітацію.

З Ольгою Мерзлікіною Віктор Розовий одружився 8 березня 2024 року. 14 травня 2025 року стало відоме про їхнє розлучення.