Військовий ТЦК, який побив вчителя у Харкові, готовий сплатити потерпілому 15 тис. гривень

Сьогодні, 19 вересня, у Харкові відбулося чергове слухання по справі побиття вчителя співробітником ТЦК. Військового допитали та обговорили суму моральної шкоди.

Про це повідомляє видання Ґвара Медіа.

У суді обвинувачений експрацівник ТЦК Сергій Воловик заявив, що у потерпілого з собою не було оригіналів деяких документів, тому його почали перевіряти.

“Потерпілий на час перевірки документів порушив постанову №560. В нього не було одного з документів в оригіналі, навіть посвідчення особи було в нього в ксерокопії. Тому і почали перевіряти”, – сказав Волков.

Також він розповів про свій поганий моральний стан під час інциденту – потерпілий нібито “дратував своєю поведінкою”, тому працівник ТЦК двічі вдарив вчителя. Військовий вважав, що такими діями чоловік намагається відвернути увагу співробітників ТЦК від свого знайомого, який перед цим втік.

Обвинувачений перепросив перед постраждалим та заявив, що готовий виплатити моральну компенсацію 15 тисяч гривень та оплатити професійну правничу допомогу.

Представниця потерпілого своєю чергою заявила цивільний позов про моральну шкоду в 300 тисяч гривень та 21 тисячу гривень професійної правничої допомоги. У суді оголошено перерву до 3 жовтня.

Нагадаємо, 11 травня у Харкові стався інцидент між цивільним та працівниками ТЦК, під час якого військовий завдав чоловікові двох ударів у живіт. Як заявили у ТЦК, конфлікт виник через провокацію з боку військовозобов’язаного під час перевірки документів. Пізніше стало відомо, що постраждалим від дій працівника ТЦК був вчитель однієї з міських шкіл. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, чоловік мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи.