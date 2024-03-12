Кримінал

Військовослужбовців Харківського ТЦК підозрюють у викраденні газконденсату на 400 тисяч грн

12 Березня 2024 14:39
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прокуратура
Газові труби / Ілюстративне фото: Getty Images

Чотирьом військовим на Харківщині оголосили підозру. За даними слідства, вони викрадали нафтопродукти з магістральних трубопроводів під час комендантської години.

Про це повідомила пресслужба Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

За версією спецпрокуратури, групу з чотирьох підозрюваних працівників районного ТЦК та СП очолив стрілець-помічник гранатометника відділення охорони центру.

“Користуючись можливістю вільно та безперешкодно пересуватися під час комендантської години фігуранти за допомогою спеціального обладнання вчиняли крадіжки. Таким чином підозрювані викрали газового конденсату, який належить “Укргазвидобуванню”, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму понад 400 000 гривень”, — сказано в повідомленні.

Дії підозрюваних могли призвести до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля, спричинити загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

За підозрою в крадіжці у великих розмірах, вчиненій групою в умовах воєнного стану, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.


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