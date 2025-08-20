Військові РФ вдарили з РСЗВ по будинках та ринку у Костянтинівці: троє загиблих

Внаслідок атаки загинули двоє жінок віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Для ударів по Костянтинівці окупанти застосували РСЗВ “Смерч”. Зафіксовані влучання у житловому секторі та на місцевому ринку.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі .