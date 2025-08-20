        Суспільство

        Військові РФ вдарили з РСЗВ по будинках та ринку у Костянтинівці: троє загиблих

        Галина Шподарева
        20 Серпня 2025 16:27
        Руйнації у Костянтинівці після обстрілу 20 серпня / Фото: Донецька обласна прокуратура
        Руйнації у Костянтинівці після обстрілу 20 серпня / Фото: Донецька обласна прокуратура

        20 серпня військові РФ обстріляли місто Костянтинівка Донецької області реактивних систем залпового вогню. Троє людей загинули, є поранені.

        Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

        Для ударів по Костянтинівці окупанти застосували РСЗВ “Смерч”. Зафіксовані влучання у житловому секторі та на місцевому ринку.

        Внаслідок атаки загинули двоє жінок віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

        У місті пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торгівельні заклади та лінію електропередач.

        Наслідки обстрілу Костянтинівки / Фото: Донецька обласна прокуратура

