Військові РФ вдарили з РСЗВ по будинках та ринку у Костянтинівці: троє загиблих

20 серпня військові РФ обстріляли місто Костянтинівка Донецької області реактивних систем залпового вогню. Троє людей загинули, є поранені.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Для ударів по Костянтинівці окупанти застосували РСЗВ “Смерч”. Зафіксовані влучання у житловому секторі та на місцевому ринку.
Внаслідок атаки загинули двоє жінок віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
У місті пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торгівельні заклади та лінію електропередач.