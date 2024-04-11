Суспільство

Військові “на нулі” отримуватимуть додатково по 70 тисяч – Рада

11 Квітня 2024 14:30
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вру, виплати, фронт
Ілюстраційне фото / Getty Images

У Верховній Раді прийняли постанову, згідно якої уряд розробить механізм додаткової виплати одноразово 70 тисяч гривень військовим за кожні 30 днів на “нулі”, території противника і тимчасово окупованій території.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко в Telegram, картка документу на сайті парламенту

“Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб уряд додав 70 тисяч гривень на місяць тим, хто безпосереньо воює “на нулі”.

За – 321.

Тобто, окрім зарплати (20-25 тисяч) і бойових (100 тисяч), захисники мають ще отримувати +70 тисяч. Нарешті дотисли це. Бо це в першу чергу про мотивацію і справедливість для тих, хто тримає фронт на своїх плечах”.

“Розробити і прийняти нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану, зокрема з щодо одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям під час дії воєнного стану, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань”.

Першим же пунктом цієї постанови нардепи доручили Кабінету міністрів у найближчий час внести законопроєкт про ротацію.


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