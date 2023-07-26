Суспільство

Військове керівництво РФ наказує не забирати тіла загиблих, щоб не виплачувати компенсацію

26 Липня 2023 21:24
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рф, фронт

У російських військах це доволі часта практика, коли поранені, або родичі загиблих не отримують допомоги від держави.

Російські загарбники, які воюють в Україні заявили, що їхнє Міноборони залишає тіла загиблих на полі бою, щоб не виплачувати компенсації родинам.

Про це пише Newsweek, посилаючись на свідчення російських солдатів в Україні.

Журналісти поспілкувалися з матір’ю російського військового Михайла Черкасова. Його товариші повідомили їй, що її сина вбили під Бахмутом 19 червня, після двох з половиною місяців перебування в Україні.

3 січня президент Володимир Путін підписав указ, яким обіцяв виплатити 5 мільйонів рублів (55 600 доларів США) сім’ям загиблих російських військових. Відповідно до законодавства з березня 2022 року військовослужбовці, які отримали поранення або травми на полі бою, мають отримати 3 мільйони рублів (33 300 доларів США).

Однак товариші по службі Черкасова повідомили його матері Поліні Черкасовій, що Міноборони РФ залишило його тіло на полі бою, оскільки повертати його додому було “невигідно”.

Вона розповіла виданню, що командир взводу також сказав, що він не посилатиме своїх хлопців за тілом, бо бої все ще тривають”.

Черкасова розповіла, що командир додав: “Ви знаєте, скільки там трупів? Це жах, що тут робиться. Коли ми їхали на завдання, там валялося 20 трупів”.

Коли вона спробувала отримати відповідь від місцевого військового керівництва, вона виявила, що в них немає інформації про її сина. Він не значився загиблим, чи зниклим безвісти.

У російських військах це доволі часта практика, коли поранені, або родичі загиблих не отримують допомоги від держави. Російські військові неодноразово розповідали, що після поранення так і не отримала обіцяні владою гроші.

Російські військові скаржаться правозахисникам. “Нами скористалися”, – цитують слова одного з них.

У повідомленні зазначається, що російські загарбники хочуть, щоб влада впоралася з цією проблемою, “доки вона не набула масового характеру”.


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