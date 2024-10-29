Війська РФ вдарили ракетою по Кривому Рогу

Близько 22:00 28 жовтня у Кривому Розі пролунав вибух. Російські окупаційні війська вдарили ракетою по місту.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок тяжких поранень, 39-річний чоловік помер, повідомив очільник ОВА. Голова Рали оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що у чоловіка була важка відкрита черепно-мозкова травма, лікарям не вдалось врятувати життя.

Також відомо про 12 постраждалих людях. Надзвичайники врятували 5 людей та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. На місці влучань працюють психологи.

У ДСНС також зазначили, що на місці ракетного удару виникла пожежа на загальній площі 500 кв. м. Також знищено близько 12 гаражів. До ліквідації наслідків залучено понад 30 рятувальників та 9 одиниць техніки.