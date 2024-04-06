Кримінал

Війська РФ вдарили КАБами по Боровій на Харківщині У Боровій внаслідок авіаудару зруйновано будівлю «Укрпошти», будівлю перукарні та ветеринарної аптеки / Фото з телеграм-канала @synegubov Російські війська знову обстріляли керованими авіабомбами Борову на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. «Близько 10 години ранку армія рф вдарила по цивільній інфраструктурі населеного пункту.Зруйновано двоповерхову будівлю «Укрпошти», будівлю перукарні та ветеринарної аптеки», – написав він у телеграмі. Люди не постраждали. Як повідомлялося, вночі 6 квітня російські війська двома ракетами С-300 завдали удару по Харкову – загинули семеро людей, 11 поранені.



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