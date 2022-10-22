Війська РФ готують Херсон до вуличних боїв, – Генштаб

Українські бійці продовжують чинити опір окупантам. Станом на 22 жовтня інтенсивні бої йдуть на Донбасі та на Півдні України.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території і не залишає спроб наступу дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти з усіх сил стримують ЗСУ на окремих напрямках, повідомляють у Генштабі.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп’янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині.

За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, районів населених пунктів Українське, Миколаївка, Красний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Стариця, Тернова, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка;

на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Кармазинівка, Зарічне, Шийківка та Терни;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Водяного та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли в районах Вугледара, Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір’я, Зеленого Гаю та Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них -Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

У Херсоні окупанти готують місто та готуються самі до вуличних боїв. За наявною інформацією, місто залишила значна частина цивільного населення. Росіяни, які залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання.

У Генштабі підтвердили ураження ЗСУ ремонтної бази ворога біля Нової Каховки на Херсонщині.