Війна за Тайвань коштуватиме світовій економіці 10% ВВП, – Bloomberg

Можливий напад Китаю на Тайвань та участь у цьому конфлікті США матиме набагато серйозніші наслідки для світової економіки, ніж війна в Україні, глобальна фінансова криза та пандемія COVID. Ця війна коштуватиме світу приблизно 10 трлн доларів або 10% світового ВВП.

Таких висновків дійшли аналітики Bloomberg Economics.

Експерти змоделювали два сценарії: вторгнення Китаю на Тайвань, яке призведе до втягування США в конфлікт, а також торгова блокада острова. Найбільшого удару для великих економік та світу загалом завдасть відсутність чіпів та інших напівпровідників, найбільшим виробником яких є Тайвань, значні втрати зазнають різні галузі — від виробництва ноутбуків, планшетів та смартфонів до автомобілебудування.

Названо також можливі економічні наслідки війни:

знищення економіки Тайваню, падіння ВВП на 40%;

падіння ВВП Китаю на 16,7% через розрив з основними торговими партнерами та відсутність доступу до передових напівпровідників;

зниження ВВП США на 6,7%;

падіння світового ВВП на 10,2%, при цьому найбільше постраждають Південна Корея, Японія та інші країни Східної Азії.

Ключове припущення у цьому сценарії полягає в тому, що США вдасться заручитися підтримкою союзників для запровадження узгоджених та жорстких економічних санкцій проти Китаю.

Можлива річна торгова блокада Тайваню з боку Китаю може мати такі наслідки:

ВВП Тайваню за рік знизиться на 12,2%

для Китаю, США та світу загалом ВВП у перший рік знизиться на 8,9%, 3,3% та 5% відповідно.

Експерти зазначають, що при цьому сценарії світ все одно втратить доступ до напівпровідників від Тайваню, але наслідки для світової торгівлі, судноплавства та фінансового ринку будуть менш серйозними.