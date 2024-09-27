Суспільство

Відтепер військові зможуть оновити інформацію про себе у додатку «Армія+» – Міноборони
27 Вересня 2024 13:52
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міноборони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Відтепер військові зможуть оновити свої дані у додатку “Армія+”.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Лише за перші чотири тижні релізу дані про свою службу актуалізували понад 60 тисяч військових, зокрема через “Резерв+”. Це було незручно, вимагало встановити ще один застосунок та не давало військовому зворотного зв’язку про свою заявку на оновлення даних”, – заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Тому, за її словами, розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про військову службу через застосунок “Армія+” у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі за ним уточнити статус.


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