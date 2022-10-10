Суспільство

Відповідь ЗСУ: на росії знищено центр керування, С-300, полігон з мобілізованими

10 Жовтня 2022 12:21
489
зсу

Збройні Сили України у відповіль на масований ракетний обстріл росії по всій території України знищили центр керування дронами у Курській області та три пускові С-300.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.  

«Наша відповідь! Знищено три пускові С-300 у Бєлгородській області. Знищено центр керування дронами у Курській області», – йдеться у повідомленні.

Загалом, на території росії сталася низка вибухів:

  • У Бєлгородській народній області влучання по скупченню C-300.
  • У Курській народній влучання у центр управління дронами;
  • У Брянській народній влучання по полігону з мобілізованими.

«Але про це ніде не розкажуть. Бо у кацапів лише «перемоги». «Перемоги» у війні проти мирного населення», – додали у повідомленні.


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