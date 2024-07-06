Спорт

Відомі перші півфіналісти Чемпіонату Європи з футболу
6 Липня 2024 09:20
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Євро-2024
Футболісти збірної Франції радіють перемозі над Португалією та виходу до півфіналу Євро-2024 / Фото УЄФА

Напередодні стали відомі перші півфіналісти Чемпіонату Європи з футболу. Це збірні Іспанії та Франції.

У Штутгарті іспанці з рахунком 2:1 перемогли збірну Німеччини.

Іспанія повела в рахунку на 51-й хвилині, коли ворота суперника вразив Дані Ольмо.

Переможний для іспанців рахунок протримався до 89-ї хвилини: гол у відповідь провів Флоріан Вірц.

Під кінець додаткового часу, на 119-й хвилині Мікелю Меріно вдалося забити переможний для Іспанії гол.

Англійський арбітр Ентоні Тейлор під час матчу 16 разів показав жовті картки (попередження отримали і деякі запасні гравці). Дві з них – іспанцеві Даніелю Карвахалю, який на 120+6 хвилині в результаті був вилучений.

Для німецького футболіста Тоні Крооса гра стала останньою в кар’єрі, раніше він анонсував, що після закінчення Євро він завершить виступи в професійному футболі.

Того ж вечора в Гамбурзі основний час зустрічі між збірними Франції та Португалії завершився з рахунком 0:0. Додатковий час не виявив переможця, а в серії пенальті успішнішими виявилися французи.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду, який анонсував, що це його останній чемпіонат Європи, уперше не зміг відзначитися голом (не рахуючи післяматчевих пенальті). Для нього це шостий Євро, що є рекордом турніру.

У півфіналі 9 липня Франція зіграє з Іспанією.

У суботу визначаться ще два півфіналісти чемпіонату Європи-2024: сьогодні відбудуться чвертьфінальні матчі Англія – Швейцарія (початок – 19:00) і Нідерланди – Туреччина (22:00).


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