Суспільство

Відключення світла стануть частиною життя українців — The Economist
16 Липня 2024 11:19
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відключення, світло
Ілюстративне фото / Freepik

Через значну руйнацію енергосистеми та брак грошей й часу на відновлення, відключення світла стануть стануть буденністю для українців.

Про це повідомляє видання The Economist.

“Залишилося надто мало часу і надто мало мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень малих електростанцій, відновлення розбомблених електростанцій або будівництва вітрових і сонячних електростанцій. Віялові відключення електроенергії стануть звичним явищем”, – пише видання.

Видання зазначає, що українці вже навчилися пристосовуватися до дефіциту електроенергії. Малі підприємства мають дизельні генератори. Середні заводи інвестували в газові турбіни і навіть можуть продавати надлишок електроенергії в національну мережу. Кафе відкриті для коворкінгу. У всіх будівлях є генератори для живлення ліфтів. Люди купують акумуляторні батареї, які можна заряджати і використовувати вдома для Wi-Fi з’єднання та USB-ламп. 

Водночас генеральний директор компанії “ДТЕК” Максим Тимченко каже, що цього року було зруйновано 90% їхніх генеруючих потужностей. Хвилі атак, починаючи з березня, були спрямовані на теплові та гідроелектростанції, а також, вперше, на сонячні електростанції. 

До вторгнення генеруючі потужності України становили 36 гігават (ГВт) електроенергії. Росія націлилася на енергетичну інфраструктуру наприкінці 2022 року, і половина цих потужностей вже була втрачена – або окупована, або зруйнована, або пошкоджена. Україні вдалося відновити частину потужностей, і минулої зими вдалося майже утримати світло, відновивши потужність майже до необхідних на той час 18 ГВт.

Але цьогорічні атаки знищили 9 гігават потужностей. Майже все, що залишилося з генерації, походить з атомних електростанцій, які росіяни не атакували. На вулиці Києва повернулося гудіння генераторів, і в кожному українському місті відбуваються перебої з електропостачанням. Російські атаки тривають а батарей протиповітряної оборони не вистачає, щоб збити всі ракети.

Видання зазначає, що у короткостроковій перспективі є певна надія, що пошкоджені електростанції можуть бути достатньо відремонтовані до цієї зими, щоб виробити ще 2-3 гВт потужності. Українські інженери шукають в Європі вживане обладнання з виведених з експлуатації електростанцій радянського типу. Але наскільки це реально, неясно.


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