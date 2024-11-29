Відключень світла у суботу буде менше

У суботу, 30 листопада, графіки відключень електроенергії для побутових споживачів будуть діяти з 08:00 до 22:00, а для бізнесу – до 23:00.

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

Час застосування та обсяг обмежень виглядатимуть так: Для побутових споживачів: • 08:00 – 14:00 — одна черга відключень. • 14:00 – 20:00 — дві черги відключень. • 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу обмеження електропостачання триватимуть з 08:00 до 23:00.

Зазначено, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію про відключення можна знайти на сайті або офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.