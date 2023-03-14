Відходи агропромисловості як альтернативне паливо

Утилізація відходів агропромисловості в Україні — це важлива тема, яка має регулярно підніматися серед власників агробізнесу. Після першого оброблення сільськогосподарської продукції залишається велика кількість відходів, які можуть мати шкідливий вплив на зовнішнє середовище. Частину залишків можна використовувати як органічне добриво чи для виготовлення корму для тварин, проте значна частина просто утилізується, і не завжди належним чином.

Яких відходів найбільше?

Найбільша кількість рослинних решток залишається після оброблення зернових, технічних, кормових, овочевих та баштанних культур. Відходи становлять понад 35% від загальної маси. Кількість і вид залежать від типу та обсягів сільськогосподарського виробництва. Найпоширенішими відходами в рослинництві є:

солома і снопи (вирощування та оброблення зерна, кукурудзи, пшениці й інших культур);

сіно та силос (вирощування та збирання кормових культур, таких як люцерна, конюшина, кукурудза, горох та інші);

листя та стебла (збирання овочів і фруктів);

овочеві відходи (оброблення овочів на фабриках);

лушпиння та оболонки (залишки після оброблення насіння і зерна).

Ці відходи можуть бути перероблені на біопаливо чи використані як джерело органічного добрива для сільського господарства. Правильна переробка відходів рослинництва дасть змогу не тільки позбутися екологічної проблеми, а й принесе додатковий прибуток.

Що буде, якщо не переробляти залишки після оброблення с/г продукції?

Утилізація сільськогосподарських відходів важлива: якщо їх просто зберігати в закритому приміщенні, то можуть утворюватися різні шкідливі речовини та отруйні гази, наприклад аміак. У разі потрапляння залишків агропромисловості у водойму можна спровокувати справжню екологічну проблему. Переробка відходів рослинництва також необхідна для того, щоб уберегти ґрунти від окиснення, а атмосферу — від викидів парникового газу метану. У найгіршому випадку це може спричинити навіть зміну клімату.

Методи розв’язання проблеми

Правильна утилізація відходів агропромисловості в Україні можлива за допомогою спеціального обладнання. Компанія BIOsmartex випускає сучасну високотехнологічну техніку, яка може подрібнювати, брикетувати чи гранулювати залишки після оброблення сільськогосподарської продукції з урахуванням усіх вимог. В асортименті є обладнання з різною продуктивністю для підприємств будь-яких масштабів. За допомогою таких виробничих ліній можна висушувати, подрібнювати, а потім гранулювати всі види біомаси.

Один з найкращих варіантів — біоконверсія відходів рослинництва. У результаті виходить чудове біопаливо, яке має підвищений попит на ринку. Його популярність зумовлена такими перевагами:

екологічність;

енергетична ефективність;

економічна вигода.

До того ж виробництво біопалива сприяє розвитку сільського господарства в регіоні. Одним з оптимальних варіантів є виготовлення паливних пелет. Їх можна використовувати як окреме паливо чи додавати до звичайного вугілля. Завдяки цьому можна скоротити витрати на закупівлю палива та розв’язати проблему з відходами.

Переваги виробництва біопалива з відходів

Утилізація сільськогосподарських відходів не тільки корисна для екології та зовнішнього середовища, а й має вагомі переваги для підприємства:

забезпечення безвідходного виробництва в межах однієї установи;

зменшення витрат на утилізацію;

організація додаткового джерела прибутку без залучення нового капіталу;

створення нових робочих місць;

раціональне використання ресурсів;

економія на паливних матеріалах взимку;

зниження собівартості готового продукту.

Компанія BIOsmartex понад 10 років займається створенням гранулювальних і брикетних ліній, сушильних комплексів, парових котлів та теплогенераторів із високою продуктивністю. Фахівці BIOsmartex докладно вивчили всі аспекти агробізнесу й допоможуть вибрати найкращі варіанти високотехнологічного обладнання, які забезпечать безпечну утилізацію та стабільний прибуток.