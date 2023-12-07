Суспільство

Відбита печінка та зламані пальці: 12-річну дівчинку побили її однолітки

7 Грудня 2023 14:11
читать на русском →
діти, київ

У селищі Рокитне на Київщині між школярками відбулася сварка, після чого дві неповнолітні побили 12-річну дівчину. 

Поки що подію кваліфіковано як хуліганство (ч.1 ст.296 ККУ), повідомляють у поліції Київської області.

Як розповіли у Нацполіції області, про інцидент правоохоронцям стало відомо, коли відео побиття їм показала школярка, не причетна до конфлікту.

“Поки що нам відомо про 2 нападниць. Кривдниць доставили до управління поліції, їх опитали, досудове розслідування триває”, – каже спеціалістка відділу комунікації ГУНП в Київській області Яна Єрмоленко.

За її словами, потерпіла дитина наразі перебуває в медзакладі, проходить відповідне обстеження, тож правоохоронці чекають на висновок лікарів.

На відео, яке потрапило до правоохоронців, видно, як одна з учасниць конфлікту продовжує бити дівчинку ногами по голові навіть тоді, коли та лежить на землі і прикриває голову руками. 

“Винні обов’язково будуть покарані, найсуворіше покарання в цьому випадку – обмеження волі на срок до 5 років. Але це вже справа слідства, вирок буде призначати суд”, – уточнила Єрмоленко.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Грудня 2023 13:02

Обсяг допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня 
7 Грудня 2023 11:52

Веніславського звільнено від обов’язків представника Президента у Раді
7 Грудня 2023 10:55

На Харківщині сталась ДТП: загинуло шість людей, п’ятеро травмовані 
7 Грудня 2023 08:04

Росія вночі випустила по території України 18 Шахедів
7 Грудня 2023 07:28

Окупанти просунулися біля Авдіївки – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки