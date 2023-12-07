Відбита печінка та зламані пальці: 12-річну дівчинку побили її однолітки

У селищі Рокитне на Київщині між школярками відбулася сварка, після чого дві неповнолітні побили 12-річну дівчину.

Поки що подію кваліфіковано як хуліганство (ч.1 ст.296 ККУ), повідомляють у поліції Київської області.

Як розповіли у Нацполіції області, про інцидент правоохоронцям стало відомо, коли відео побиття їм показала школярка, не причетна до конфлікту.

“Поки що нам відомо про 2 нападниць. Кривдниць доставили до управління поліції, їх опитали, досудове розслідування триває”, – каже спеціалістка відділу комунікації ГУНП в Київській області Яна Єрмоленко.

За її словами, потерпіла дитина наразі перебуває в медзакладі, проходить відповідне обстеження, тож правоохоронці чекають на висновок лікарів.

На відео, яке потрапило до правоохоронців, видно, як одна з учасниць конфлікту продовжує бити дівчинку ногами по голові навіть тоді, коли та лежить на землі і прикриває голову руками.

“Винні обов’язково будуть покарані, найсуворіше покарання в цьому випадку – обмеження волі на срок до 5 років. Але це вже справа слідства, вирок буде призначати суд”, – уточнила Єрмоленко.

