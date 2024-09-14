Політика

Відбувся обмін військовополоненими – в Україну повернулися 103 військовослужбовця
14 Вересня 2024 14:39
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Про обмін спочатку повідомило міноборони РФ.

Переговори про повернення полонених відбувалися за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

Пізніше Володимир Зеленський підтвердив обмін полоненими.

В Україну вдалося повернути 103 військовослужбовців. 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини / Фото Офіс президента

«82 рядових і сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських», – написав Зеленський.

За словами омбудсмена України Дмитра Лубінця, серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», прикордонники, представники спецпідрозділу «Кракен». Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, 13 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 49 полонених.


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