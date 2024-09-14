Відбувся обмін військовополоненими – в Україну повернулися 103 військовослужбовця

Про обмін спочатку повідомило міноборони РФ.
Переговори про повернення полонених відбувалися за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.
Пізніше Володимир Зеленський підтвердив обмін полоненими.
«82 рядових і сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських», – написав Зеленський.
За словами омбудсмена України Дмитра Лубінця, серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», прикордонники, представники спецпідрозділу «Кракен». Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.
Нагадаємо, 13 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 49 полонених.