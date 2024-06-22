Економіка

Від ракетного обстрілу постраждали об’єкти енергетики в трьох регіонах України
22 Червня 2024 09:01
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енергетика
Ілюстративне фото / Фото "Харківобленерго"

Енергетичну інфраструктуру трьох українських регіонів було пошкоджено внаслідок російських ракетних ударів цієї ночі, повідомило Міненерго України.

“Атаковано об’єкти в південному і західному регіонах […] пошкоджено обладнання”, – випливає з повідомлення на офіційному сайті відомства. Крім того, “в регіоні на сході” країни “під час обстрілу вимикалася повітряна ЛЕП, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті”.

Щонайменше на одному об’єкті є постраждалі внаслідок обстрілу, це два енергетики, їх було госпіталізовано, повідомило Міненерго.

Як випливає з релізу “Укренерго”, це сталося в Запорізькій області.

Раніше про пожежу на об’єкті критичної енергетичної інфраструктури написав у своєму телеграм-каналі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його даними, ніхто не постраждав.

Ця атака на українську енергетичну інфраструктуру стала восьмою за останній час, зазначає “Укренерго”.


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