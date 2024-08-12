Суспільство

Від початку доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, – Генштаб
12 Серпня 2024 17:25
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війна
Бойова робота розрахунку САУ "Богдана" / Фото: 45 окрема артилерійська бригада

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Про це повідомляється у зведені Генштаба ЗСУ станом на 16:00.

  • Від цинічних обстрілів із території Російської Федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.
  • На Харківському напрямку противник здійснив три атаки біля Тихого та Вовчанська, де досі триває один бій.
  • На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень, зокрема, в районах Берестового, Стельмахівки, Глушківки та Новоосинового. Чотири з яких завершено, два – ще продовжуються.
  • На Лиманському напрямку ворог 17 разів штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки, Невського, Тернів та Торського. Сили оборони зупинили усі атаки росіян.
  • На Сіверському напрямку впродовж дня точилися три бої. Загарбницька армія наступала у бік Верхньокам’янського та Спірного, де зазнала поразки.
  • На Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень неподалік Часового Яру та Богданівки. Два бої завершено, ще три – продовжуються.
  • На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до восьми – наступали біля Залізного та Торецька. Половину атак відбито, ще чотири – тривають.
  • Крім цього, загарбники завдали 12 авіаударів, скинувши 22 КАБи по районах Неліпівки та Торецька.
  • На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ РФ та відбили 19 атак з 25 розпочатих ворогом. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог вдарив НАРами по Олександрополю.
  • На Курахівському напрямку загарбники п’ять разів безуспішно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. 
  • На Времівському напрямку противник також п’ять разів штурмував наші позиції біля Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки відбито, дві – продовжуються. Ситуація під контролем наших військ.
  • Крім цього, залучивши авіацію, ворог вдарив трьома КАБами у район Водяного й запустив декілька НАРів по Новодонецьку.
  • На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках фронту – без особливих змін.


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