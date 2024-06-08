Політика

Від початку цієї доби на Покровському напрямку відбулося вже 10 боєзіткнень – Генштаб
8 Червня 2024 12:04
генштаб
Український військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади веде вогонь зі 120-мм міномета по російських позиціях поблизу Бахмута Донецької області. 5 березня 2024 / Фото Reuters

Станом на 11:00 від початку цієї доби вже відбулося 34 бойових зіткнення. Російські загарбники здійснили 12 авіаційних ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами і 513 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

  • На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. Знищено п’ять артсистем, сім автомобілів та одиницю спецтехніки. Уражено 36 укриттів особового складу ворога та один склад з боєприпасами.
  • На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. В районі Макіївки атаку відбито, а дві – тривають поблизу Греківки і Невського.
  • На Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника.
  • На Сіверському напрямку відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.
  • На Краматорському напрямку з початку доби відбито два штурми противника в районах Іванівського та Андріївки.
  • На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Сьогодні відбулося вже 10 боєзіткнень. Чотири атаки відбито. Ще п’ять – тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.
    За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 261 окупанта вбитими та пораненими, знищено три бойові броньовані машини, три гармати і міномети, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.
  • На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.
  • На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну спробу покращити тактичне положення в районі Новопрокопівки.
  • На Придніпровському напрямку один раз окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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