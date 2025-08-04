Від Донбасу до Кінбурнської коси: як унікальні підрозділи Сил спеціальних операцій змінюють хід війни

ССО — це еліта українського війська, яка працює там, де найскладніше: на передовій під щільним огнем чи в глибокому тилу ворога під час диверсійних та розвідувальних операцій. Хочемо відзначити легендарні частини спецпризначення, кожна з яких має свій бойовий шлях, героїв і унікальний досвід.

3-й окремий полк імені князя Святослава Хороброго — один із перших, хто зустрів війну у 2014 році, 8-й окремий полк імені князя Ізяслава Мстиславича — майстер рейдів по тилах противника, 4-й та 6-й окремі полки «Рейнджер» — еталони сучасної розвідки та нічного бою.

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Не менш важливу роль відіграють 144-й центр та 73-й морський центр імені кошового отамана Антіна Головатого, результати роботи яких гучно відлунюють у штабах ворога. А ще згадаємо технологічну платформу ССО — Окремий полк зв’язку та «Балісту». Завдання у всіх частин різні, але мета одна — забезпечити Україні перевагу на полі бою.

Аксакали українських спецоперацій

Історія 3-го полку почалася задовго до офіційного народження ССО. Його воїни виконували спеціальні завдання командування ЗСУ ще в мирні часи, а на передовій вони — з перших боїв на Донбасі. «Іду на ви», — слова князя Святослава Хороброго стали головним гаслом не лише підрозділу, а всіх Сил спеціальних операцій.

Бійці 3-го полку брали участь у найважчих боях. Іловайськ, ДАП, Савур-Могила, Світлодарська дуга, Попасна, Лисичанськ, Соледар, Авдіївка, Куп’янськ… Дії спецпризначенців дозволяли відбивати у ворога позиції, які вважалися неприступними. У 2023 році полк провів серію глибоких рейдів у тилу противника на півдні, зірвавши його наступальні плани, у 2024-му — успішно вів спеціальні дії на Лиманському напрямку.

Воїни «трійки» стали символом досвіду та холодної ефективності. Технічна розвідка, електронна війна, антидронові системи, інформаційна робота і аналітика — це якраз про них. «Ми не святкуємо перемоги — ми йдемо на наступну ціль», — кажуть у підрозділі.

8-й полк розпочав свій шлях ще 1962 року в Ізяславі, а нині — це одна з найгрізніших бойових одиниць ССО. Її бійці брали участь у ключових битвах. Серед них — Донецький аеропорт, Бахмут, Дебальцеве, Лиман, оборона Київщини, а також безліч операцій, про які знатимуть лише в архівах. У 2023 році саме воїни «вісімки» провели легендарну операцію «Джетта», знищивши опорний пункт ворога під Бахмутом. А у 2024-му спільно із штурмовиками 92-ї бригади звільнили населений пункт під час відбиття харківського наступу, продемонструвавши при цьому не лише силу, а й гуманність — взяли ворогів у полон і надали першу допомогу пораненим.

8-й полк — це рейди в тилу ворога, точкові удари, знищення техніки, порушення логістики противника, а також інновації — FPV-дрони, цифрова розвідка, злагоджені дії малих груп і складні багатоетапні спецоперації. У січні 2025-го воїни захопили в полон двох солдатів армії Північної Кореї, що стало важливою політичною подією. «Ми не женемося за гучністю, — кажуть бійці, — ми робимо те, що інші вважають неможливим».

Унікальні місії «Рейнджерів»

Трохи більше року тому на Хмельниччині було сформовано 6-й окремий полк «Рейнджер», і відтоді ворог щоразу дізнається, що означає справжній страх.

Воїни під гаслом «Воля вирішує» беруть участь у найскладніших операціях. Вони працюють так, що противник навіть не встигає зрозуміти, що сталося. Один із бійців розповідав, як їхня група отримала завдання знищити важливий командний пункт ворога. Це була складна місія — мінні поля, патрулі, спостережні пункти. Але рейнджери провели кількаденну розвідку, знайшли лазівку, і однієї ночі влаштували справжнє пекло. Удар був настільки точним, що противник до ранку не міг зрозуміти, хто й звідки вийшов на їхні позиції. У підсумку — ліквідовано склад, знищено важливу техніку, і без жодних втрат серед рейнджерів. Саме такі операції роблять 6-й полк одним із найбільш небезпечних для окупантів.

«Наш підрозділ — це єдиний механізм, де кожен боєць є незамінною ланкою, а разом ми — реальна сила, здатна виконувати будь-які завдання», — підкреслює офіцер полку.

Також не так давно відзначав річницю ще один окремий полк «Рейнджер» — 4-й. Це підрозділ із Кіровоградщини, про який ворог не хоче чути, бо щоразу після їхніх операцій у лавах загарбників паніка та хаос.

Бійці «четвірки» діють на передовій, у глибокому тилу противника та в найскладніших умовах. Їхня робота — спеціальні дії. Це складні багаторівневі операції, що поєднують технології, розвідку, психологічний тиск на ворога. Успішна місія полку відбулася під час однієї з битв на сході України, коли потрібно було не лише вибити ворога з укріплених позицій, а й знищити його резерви ще до того, як вони дістануться передової.

Рейнджери не тільки завдали влучних ударів по логістичних вузлах противника, а й змусили окупантів помилково відправити власні підкріплення не туди, де їх чекали. У результаті оборонні позиції ворога просто розвалилися, а українські сили взяли ініціативу в свої руки.

«Незважаючи на те, що наш полк — один із наймолодших у ССО, бійці, а це досвідчені і висококваліфіковані спецпризначенці, ефективно вражають критичні об’єкти противника, проводять бойову роботу в тилу ворога, — каже один із офіцерів підрозділу.

Специ і на суші, і на воді

Гасло 144-го центру — «Розумом і силою». Його основний профіль — спеціальні розвідувальні та диверсійні операції. Робота бійців — добувати критично важливу інформацію, знищувати командні пункти, склади боєприпасів та ключових ворожих командирів. Вони не воюють великими силами — вони б’ють точково, зухвало, без права на помилку. Херсонщина, Авдіївка, Часів Яр, Вовчанськ, Запорізький напрямок, Курщина…

Однією з останніх успішних операцій стало звільнення промислової будівлі на Покровському напрямку. Завдяки злагодженій роботі та ретельній підготовці бійці 144-го центру провели блискавичну атаку, яка застала ворога зненацька. Вдалося взяти в полон одразу дев’ятьох російських військових, серед яких були офіцери. Спецпризначенці не тільки знищили важливий опорний пункт противника, а й отримали цінні розвіддані.

73-й морський центр — це вузькопрофільні спеціалісти, водолази, диверсанти, розвідники. Ті, хто вміє зникати в хвилях, а згодом з’являтися у тилу ворога.

Центр бере свої витоки ще з радянських частин морської розвідки. Але справжнє бойове серце частини почало битися з 2014 року. Після окупації Криму, Іловайська, початку повномасштабної війни, коли морські спецпризначенці стали ключовим елементом в операціях на воді, в окупованій прибережній зоні та глибоко в тилу.

Бійці 73-го центру брали участь у визволенні Херсонщини, в рейдах на півдні, у проведенні десантних і нічних водних операцій на Дніпрі. Вони одні з тих, хто у 2022–2023 роках здійснював розвідку та удари на Кінбурнській косі, на островах біля Херсона, на узбережжі Чорного моря. Саме вони — учасники унікальних операцій в акваторії, коли навіть ворожі катери не почувалися в безпеці. У 2024 році їхні дії зірвали підготовку морського десанту противника під Очаковом.

Це підрозділ, де поєднуються глибока водолазна підготовка, підривна справа, дронова війна, розвідка, ідеальна фізична форма та гнучке мислення. У складі центру — унікальні фахівці: від бойових плавців до безпілотних операторів. Тут не просто гартують тіло — тут формують нову філософію війни на воді. «Ми не залишаємо слідів. І не повторюємося», — кажуть у центрі.

Ноу-хау, навчання і надійний тил

Очі та вуха Сил спеціальних операцій — Окремий полк зв’язку. У кожній спецоперації його бійці першими виходять на позицію і останні її залишають. Забезпечують зв’язок, шифрування, РЕБ, роботу БПЛА, синхронізацію між групами. Завдяки їм працює координація і передаються дані розвідки.

Полк працював на найскладніших ділянках, серед яких Донеччина, Харківщина, Запорізький напрямок, Бахмут, Авдіївка. Саме його воїни підтримували зв’язок під час рейдів у тилу, тримали канали в умовах глушіння, евакуювали обладнання під обстрілами й повертали його в стрій за лічені години.

А ще це високотехнологічна структура, бо тут — Starlink, тактичні дрони, РЕР, польова криптографія, протидія дронам і кібератакам. В полку служать системні інженери, оператори РЕБ, аналітики, техніки — ті, хто може вчасно виявити засідки та перекинути резервні канали зв’язку. «І ми не маємо права на збій», — кажуть зв’язківці.

Новітній елітний підрозділ ССО, «Баліста», став своєрідною відповіддю на виклики сучасної війни. Пріоритети його спеців — розвідка, аналітика, інформаційна боротьба. Дрони-камікадзе, роботизовані системи, сенсори, інфраструктурні віруси — це їхня компетенція.

Це підрозділ, що мислить наперед. «Баліста» провела десятки операцій на півдні та сході України, де вдалося знищити цілі колони техніки, вираховувати пункти управління, блокувати пересування ворога й навіть проводити інформаційні злами. Завдяки йому спецгрупи часто приходили туди, де вже не було опору. «Ми працюємо в тіні. Але визначаємо, де буде світло», — напівжартома кажуть бійці загону.

Важливу роль у формуванні еліти спецпризначенців відіграють навчальні центри ССО. Курси, тренінги, симуляції та польові вишколи з інструкторами, що мають бойовий досвід, — усе це дозволяє готувати воїнів до найскладніших завдань. Також поруч із бойовими частинами працюють підрозділи логістики, медицини, технічного та матеріального забезпечення. Без них не відбувається жодна спецоперація. Саме ці невидимі герої тримають у боєздатному стані озброєння, доставляють обладнання до передової, готують позиції та евакуюють поранених. Одним словом, створюють надійний тил.

Якщо хочеш стати частиною елітних підрозділів ЗСУ — звертайся до «ССО Рекрутинг»!

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