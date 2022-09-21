Віце-прем’єрка Верещук закликала російських військових здаватися в полон

Віце-прем’єр України Ірина Верещук закликала російських військовослужбовців здаватись у полон.

Так ви збережете найцінніше — своє життя — для себе та для своїх близьких. Це краще, ніж безславна смерть на чужині.

Верещук заявила, що з часом росіяни, які здалися в полон, можуть бути обміняні на українських військовополонених, проте зазначила, що вони мають право і відмовитися від повернення.

Якщо ви не захочете повертатися до Росії, то, згідно з Женевськими конвенціями та за законами України, вас ніхто не передаватиме до Росії проти вашої волі.