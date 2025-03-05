Суспільство

Весняне тепло та поривчастий вітер: синоптики дали прогноз на 6 березня
5 Березня 2025 22:04
читать на русском →
Весняна Одеса / Фото: Думська. Одеса
Весняна Одеса / Фото: Думська. Одеса

У четвер, 6 березня в Україні очікується стабільно тепла погода із температурами від +8 до +17 °C. Також синоптики попереджають про сильний вітер в частині областей.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Синоптична ситуація в Україні не зазнає істотних змін: центр значної за площею області високого атмосферного тиску розташовуватиметься над Балканами, а своїм впливом вона охоплюватиме і нашу територію, зумовлюючи погоду без опадів. Повітряними потоками західного напрямку до нас надходитиме тепле повітря атлантичного походження”, – йдеться в повідомленні.

Вітер при цьому в Україні, крім південної частини та більшості західних областей, буде з поривами 15-20 м/с.

Температура вночі +1…+6 °C, в Карпатах та на Закарпатті -5…0 °C.

Удень очікується +12…+17 °C, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів +8…+13 °C.

Погодна мапа України на 6 березня / Фото: Укргідрометцентр

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Березня 2025 19:57

Додаткові 6 млн євро виділила Австралія на підтримку української енергетики
5 Березня 2025 21:43

Мир не може бути капітуляцією України, – Макрон
5 Березня 2025 21:10

У Харкові стався черговий конфлікт зі стріляниною за участі ТЦК, – соцмережі
5 Березня 2025 20:29

У ДТП на Закарпатті загинули двоє людей, зокрема працівник ДСНС
5 Березня 2025 19:40

Команди України та США зустрінуться вже найближчим часом, – Єрмак
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки