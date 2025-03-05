Весняне тепло та поривчастий вітер: синоптики дали прогноз на 6 березня

У четвер, 6 березня в Україні очікується стабільно тепла погода із температурами від +8 до +17 °C. Також синоптики попереджають про сильний вітер в частині областей.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Синоптична ситуація в Україні не зазнає істотних змін: центр значної за площею області високого атмосферного тиску розташовуватиметься над Балканами, а своїм впливом вона охоплюватиме і нашу територію, зумовлюючи погоду без опадів. Повітряними потоками західного напрямку до нас надходитиме тепле повітря атлантичного походження”, – йдеться в повідомленні.

Вітер при цьому в Україні, крім південної частини та більшості західних областей, буде з поривами 15-20 м/с.

Температура вночі +1…+6 °C, в Карпатах та на Закарпатті -5…0 °C.

Удень очікується +12…+17 °C, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів +8…+13 °C.