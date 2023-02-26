Суспільство

Весна і літо будуть дуже складними: у ГУР готові до будь-яких сценаріїв

26 Лютого 2023 14:17
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гур

ЗСУ, сили оборони, всі захисники України готові до будь-яких сценаріїв протягом весняно-літньої кампанії, яка буде надзвичайно складною

Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами дуже складним буде період весна-літо, і в розвідці це розуміють та готуються: посилюються спроможності, враховується досвід і підтримка партнерів.

“На сьогодні є чітка підтримка, чіткі плани, які узгоджують на потужній платформі «Рамштайн» щомісяця. Основна мета кремля – повна окупація Донбасу — за цілий рік так і не досягнута. Українська сторона зриває всі плани, які постійно змінюються. Росія почала наступ з мінімум чотирьох напрямків, але збройні сили РФ не спроможні проводити одночасно такі наступальні операції, вони можуть це робити максимум на двох напрямках”, – заявив Скібіцький.

Він зазначив, що на початок агресії понад 350 тисяч українських військовослужбовців мали досвід виконання бойових завдань на Донбасі, брали участь в АТО/ООС, це люди з бойовим досвідом. Тому вони зараз так швидко, за два-три тижні, опановують західну техніку.

“Військова розвідка України знала заздалегідь кожен крок ворога і була готова до початку широкомасштабної агресії, ознаки якої були ще з весни 2021 року”, – ноголосив Скібіцький і додав, що процеси, які наразі відбуваються у РФ — незворотні.


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