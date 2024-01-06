Верховний суд США вирішить, чи зможе Трамп балотуватися на пост президента

Судді Верховного суду США погодилися розглянути апеляцію Дональда Трампа на рішення Колорадо не допустити його до участі у первинних виборах у цьому штаті. Справа буде розглянута 8 лютого, рішення Верховного суду буде обов’язковим для застосування по всій країні.

У деяких штатах ініційовані судові провадження з вимогою заборонити Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Його противники вважають, що три роки тому він закликав до заворушень у Капітолії і тим самим брав участь у повстанні.

14-та поправка до Конституції США забороняє обіймати федеральні посади будь-кому, хто “взяв участь у повстанні чи заколоті”. Адвокати екс-президента наполягають на тому, що визначення Трампа як учасника заколоту не відповідає дійсності. Рішення Верховного суду Колорадо – це перший випадок в історії США, коли 14 поправка була використана для дискваліфікації кандидата в президенти.

Крім Колорадо, рішення виключити Трампа зі списку кандидатів на республіканських праймеріз прийняла держсекретар штату Мен. Адвокати екс-президента також звернулися до місцевого суду із апеляцією. Виконання рішення припинили до затвердження Верховним судом США. Первинні вибори відбудуться у Мен та Колорадо 5 березня.

У жодному разі Трампу, який є основним кандидатом від Республіканської партії на виборах, не було пред’явлено кримінальне звинувачення у підбурюванні до повстання.

Чергові, 60-ті президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада 2022 року 45 президент США Дональд Трамп оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року чинний президент Джо Байден також оголосив про висування своєї кандидатури.