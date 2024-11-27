Суспільство

Росія запустила по Україні понад 80 дронів: скільки збила ППО
27 Листопада 2024 09:10
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Мобільна вогнева група ППО / Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

У ніч на 27 листопада росіяни атакували Україну 89-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та безпілотниками невстановленого типу.

Як повідомили у Повітряних Силах, збити вдалось 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

48 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ, а 5 безпілотників полетіли у Білорусь, Росію та на тимчасово окуповані території.

Через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки у Київській області.


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