Політика

Команда Трампа обговорює можливість прямих переговорів із Кім Чен Ином, – Reuters
27 Листопада 2024 09:54
читать на русском →
кндр, трамп
Президент США Дональд Трамп зустрічається з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином / Фото: U.S. Embassy

Команда обраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів із лідером КНДР Кім Чен Ином, сподіваючись надати відносинам Вашингтона і Пхеньяна новий стимул, щоб знизити ризики збройного конфлікту.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела. 

Залишається незрозумілим, який результат принесуть дипломатичні зусилля. Північна Корея проігнорувала заклики президента США Джо Байдена почати переговори без попередніх умов, а Кім Чен Ин натхненний набагато тіснішими відносинами з Росією, зазначає агентство. 

За час першого президентського терміну Трампа лідери США і КНДР зустрічалися тричі. Перша зустріч відбулася в Сінгапурі, друга – в Ханої, третя – на кордоні між КНДР і Південною Кореєю в демілітаризованій зоні. Як зазначає Reuters, дипломатичні зусилля не принесли конкретних результатів, незважаючи на те, що Трамп говорив, що він і глава КНДР “закохалися одне в одного”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Листопада 2024 09:10

Росія запустила по Україні понад 80 дронів: скільки збила ППО
27 Листопада 2024 10:16

Правоохоронці затримали російських агентів, які підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції у Житомирі
27 Листопада 2024 10:03

У Києві відкриють для руху головний довгобуд столиці – Подільський міст
27 Листопада 2024 09:17

З початку повномасштабної війни через ВЛК звільнили понад 40 генералів, – ЗМІ
27 Листопада 2024 07:01

Байден запросив у конгресу додаткові $24 млрд для України, – Politico
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки