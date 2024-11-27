Команда Трампа обговорює можливість прямих переговорів із Кім Чен Ином, – Reuters

Команда обраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів із лідером КНДР Кім Чен Ином, сподіваючись надати відносинам Вашингтона і Пхеньяна новий стимул, щоб знизити ризики збройного конфлікту.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Залишається незрозумілим, який результат принесуть дипломатичні зусилля. Північна Корея проігнорувала заклики президента США Джо Байдена почати переговори без попередніх умов, а Кім Чен Ин натхненний набагато тіснішими відносинами з Росією, зазначає агентство.

За час першого президентського терміну Трампа лідери США і КНДР зустрічалися тричі. Перша зустріч відбулася в Сінгапурі, друга – в Ханої, третя – на кордоні між КНДР і Південною Кореєю в демілітаризованій зоні. Як зазначає Reuters, дипломатичні зусилля не принесли конкретних результатів, незважаючи на те, що Трамп говорив, що він і глава КНДР “закохалися одне в одного”.