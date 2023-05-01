Суспільство

Верещук оприлюднила рекомендації для українців на окупованих територіях

1 Травня 2023 14:33
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окупація, Верещук, паспорт

Віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук опублікувала рекомендації для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, щодо отримання російських паспортів.

«Якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію. Сьогодні Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну уряду територію», – написала вона в телеграмі.

Верещук зауважила, що її рекомендації українцям на ТОТ залишаються незмінними – російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати і за можливості виїхати.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 30 квітня заявив, що українці на тимчасово окупованих територіях можуть брати російський паспорт ​задля того, щоб вижити.

«Я би порадив брати російський паспорт. Все ж таки для себе ухвалити рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском… Після цього офіційно відмовитися (зараз напрацьовується відповідний закон) від цього паспорта та повернутися до нормального життя. Або для себе приймати рішення та виїжджати з цієї території у будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Зараз це питання виживання на цій території», – наголосив омбудсмен.

Президент Росії Володимир Путін 27 квітня підписав указ, який передбачає депортацію жителів з окупованих Росією українських територій. У документі вказано, що громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити на цих територіях до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.


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