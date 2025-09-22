Верещук: Маємо підготувати житло та систему соцпідтримки для тих, хто повернеться з-за кордону

У Варшаві відбулася зустріч з українцями, які проживають у Польщі. Обговорили труднощі вразливих категорій громадян та підготовку державної системи підтримки для тих, хто планує повернутися.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

За словами Верещук, найскладніше нині літнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям із малолітніми дітьми та іншим вразливим категоріям громадян, адже останнім часом Польща посилює вимоги до біженців. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати.

“Маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки — тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави”, — зазначила Верещук.

Також планується забезпечити організаційну та логістичну допомогу для повернення. Найближчим часом це питання буде винесено на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів.