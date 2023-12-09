Венесуела анексувала частину Гайани

Глава Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гайани – Ессекібо. Серед ухвалених рішень – ратифікація нової карти Венесуели та призначення єдиного керівника регіону, який оголошено 24-м штатом країни та названо Гайана-Ессекібо, повідомила венесуельська газета Ultimas Noticias.

Інші укази передбачають створення Національної комісії на захист Ессекібо, Зони комплексної оборони Гайана-Ессекіба та формування підрозділів державної нафтогазової компанії PDVSA – PDVSA Esequibo, Венесуельської корпорації Гайани CVG – CVG Esequibo.

Рішення про анексію цього нафтоносного району було ухвалено за результатами референдуму у Венесуелі – згідно з офіційними даними, понад 95 відсотків учасників голосування підтримали приєднання Ессекібо. Водночас, електоральні експерти та ЗМІ підозрюють, що явка на референдумі була низькою, а результати – фальсифіковані. Підсумки референдуму ЦВК Венесуели так і не опублікувала.

Мадуро закликав венесуельців засуджувати критиків анексії “на кожній вулиці”. “Досить зрад, досить п’ятої колони”, – сказав він.

Раніше президент Гайани Ірфаан Алі повідомив, що його уряд вже звернувся до союзників та регіональних партнерів за військовою допомогою. “Якщо Венесуела продовжить так безрозсудно та авантюрно діяти, регіон буде змушений відповісти. Саме цим ми й займаємось. Ми готуємо регіональну відповідь”, – пояснив Алі.

Думки населення Ессекібо – у регіоні проживає близько 125 тис. осіб – не питала ні Венесуела, ні Гайана. Анексію регіону засудили Великобританія, Співдружність націй, Карибська спільнота та Організація американських держав, відповідь готує і Американський спільний ринок (МЕРКОСУР). США підтримали Гайану. Бразилія висловила стурбованість ситуацією, заявивши, що не хоче війни у Південній Америці, і повідомила про готовність стати посередником у переговорах. Росія оголосила про візит Мадуро до Москви до кінця 2023 року.

Суперечка про приналежність Ессекібо продовжується вже близько 200 років. Йдеться про територію на захід від однойменної річки Ессекібо загальною площею 160 тис. кв. км, що займає три чверті території держави Гайана і зараз перебуває під її керуванням.

Есекібо в основному є непрохідними джунглями, але там є великі запаси нафти, золота і міді. Інтерес до регіону багато в чому обумовлений копалинами – у 2019 році Міжнародний валютний фонд назвав Гайану країною з найшвидшою економікою у світі завдяки доходам від морських нафтових родовищ, які, за оцінками, перевищують нафтові запаси Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Венесуела претендує на Ессекібо з часу здобуття незалежності в 1811 році – під час війни за незалежність іспанських колоній регіон був узятий під контроль Великобританією та приєднаний до Гайани, яка на той момент була її колонією. Венесуела звернулася до Міжнародного арбітражу в Парижі і в 1899 році суд, у складі якого були судді зі США, Британії та Росії, закріпив право Лондона майже на 90 відсотків території Ессекібо.

У 1949 році, після публікації листа американського адвоката, який стверджував, що суд вирішив справу на користь Лондона через змову Британії та Росії, влада Венесуели публічно відмовилася від дотримання судового рішення.

На початку грудня 2023 року Міжнародний суд ООН наказав Венесуелі утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гайаною, але не заборонив проведення референдуму.