Політика

Великобританія надасть Україні ракети для американських ЗРК NASAMS

13 Жовтня 2022 08:01
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зброя

Великобританія поставить Україні ракети середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS, заявило міністерство оборони країни.

“Ракети AMRAAM будуть надані найближчими тижнями для використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними США, – йдеться у заяві. – Вони допоможуть захистити критично важливу інфраструктуру України.

Великобританія також заявила, що відправить сотні безпілотників для підтримки розвідувальних служб України, та 18 гаубиць на додаток до 64 вже поставлених.

“Ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від нападів та зміцнити спільну протиракетну оборону”, – сказав міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.


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