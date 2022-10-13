Великобританія надасть Україні ракети для американських ЗРК NASAMS

Великобританія поставить Україні ракети середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS, заявило міністерство оборони країни.

“Ракети AMRAAM будуть надані найближчими тижнями для використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними США, – йдеться у заяві. – Вони допоможуть захистити критично важливу інфраструктуру України.

Великобританія також заявила, що відправить сотні безпілотників для підтримки розвідувальних служб України, та 18 гаубиць на додаток до 64 вже поставлених.

“Ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від нападів та зміцнити спільну протиракетну оборону”, – сказав міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.