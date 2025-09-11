Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі: деталі угоди

Україна та Велика Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів. Першу тисячу апаратів виготовлять у Британії та передадуть для захисту українських міст від російських атак.

Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Угода підписана з Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі в продовження домовленостей між Президентом України та Прем’єр-міністром Британії щодо розвитку промислової співпраці. Спочатку планується виготовлення першої тисячі дронів — усі вони будуть доставлені в Україну.

“Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти “шахедного” терору Росії. Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак”, — написав Шмигаль.

Під час зустрічі в Лондоні Денис Шмигаль та Джон Гілі обговорили практичну імплементацію угоди, підбили підсумки засідання у форматі “Рамштайн” та скоординували питання до наступної зустрічі, яка відбудеться в жовтні.