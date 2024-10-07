Велика Британія виділяє Україні майже $4,5 млрд на купівлю зброї

Велика Британія виділила Україні майже 4,5 млрд доларів на закупівлю зброї у британських виробників.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Торгова місія Британії, до якої увійшли представники Міноборони, Департаменту бізнесу і торгівлі та оборонної асоціації ADS, відвідала Україну для обговорення подальшої співпраці з українським урядом і представниками промисловості. Її очолив міністр збройних сил Люк Поллард.

Ця місія є продовженням угоди, підписаної в липні 2024 року, яка дозволяє Україні витратити 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

“Ми продовжуємо лідирувати у наданні військової допомоги, але наша підтримка набагато ширша, ніж просто надання обладнання. Наші відносини в галузі оборонної промисловості символізують роботу уряду та приватного сектору, спрямовану на збільшення та прискорення нашої підтримки. Поглиблюючи наші зв’язки з оборонною промисловістю України, ми розширюємо власні промислові потужності, одночасно підвищуючи можливості України”, – сказав він.

Зазначається, що Міноборони Британії вже уклало кілька важливих контрактів із британськими компаніями. Зокрема, угоду з Thales на постачання ракет для ППО та Sheffield Forgemasters на виготовлення стволів для артилерійських установок.