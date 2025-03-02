Велика Британія оголосила про угоду на $2 млрд на придбання ракет для української ППО

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після саміту з питань оборони та безпеки Європи оголосив про нову угоду на суму 1,6 мільярда фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів), яка дозволить Україні придбати 5 000 зенітних ракет за рахунок експортного фінансування.

Про це пише Yahoo News.

«Сьогодні я оголошую про нову угоду, яка дозволяє Україні використати 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування для закупівлі понад 5000 ракет протиповітряної оборони, які будуть вироблені в Белфасті, створюючи робочі місця в нашому блискучому оборонному секторі.

Це буде життєво важливо для захисту критично важливої інфраструктури зараз і зміцнення України у забезпеченні миру, коли він настане. Оскільки ми повинні вчитися на помилках минулого, ми не можемо прийняти слабку угоду на кшталт Мінська, яку Росія може з легкістю порушити».

Стармер заявив, що союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні і зміцнювати обороноздатність країни, «щоб стримати будь-яке майбутнє вторгнення», а також продовжуватимуть посилювати економічний тиск на Росію.

Прем’єр-міністр Великої Британії додав, що будь-який тривалий мир повинен забезпечити суверенітет і безпеку України, і що Київ «повинен бути за столом переговорів» для майбутніх переговорів.

“Ми продовжимо розвивати “коаліцію доброї волі”, захистити угоду в Україні і гарантувати мир”, – сказав Стармер, додавши, що європейські лідери незабаром знову зберуться, щоб підтримати цей імпульс”.

Він додав: «Великобританія готова підтримати це, з чоботами на землі і літаками в повітрі, разом з іншими, Європа повинна взяти на себе важку ношу. Сьогодні ми знаходимося на перехресті історії, зараз не час для розмов. Настав час діяти, час брати на себе роль лідера і об’єднуватися навколо нового плану справедливого і тривалого миру».