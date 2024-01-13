Вчені стверджують, що “мумії прибульців” у Перу – це насправді ляльки, зроблені із кісток

Пара “інопланетних мумій”, які загадково з’явилися в аеропорту столиці Перу в жовтні минулого року, мають цілком земне походження. Про це йдеться у науковому аналізі, оприлюдненим у п’ятницю, передає Reuters.

На прес-конференції в Лімі експерти описали два невеликих екземпляри як людиноподібні ляльки, які, ймовірно, були створені як з людських, так і з тваринних частин. Також було проаналізовано окрему руку з трьома пальцями, яка, як вважають, походить з перуанського регіону Наска, і експерти виключили будь-який зв’язок з інопланетним життям.

“Це не інопланетяни. Це ляльки, зроблені з кісток тварин з нашої планети, з’єднаних між собою сучасним синтетичним клеєм”, – сказав Флавіо Естрада, археолог з перуанського Інституту судової медицини та криміналістики.

“Це повністю вигадана історія”, – додав Естрада.

Дві фігурки були знайдені в офісі кур’єрської служби DHL в аеропорту Ліми в картонній коробці і були схожі на муміфіковані тіла, одягнені в традиційне андське вбрання. Деякі ЗМІ згодом висловили припущення про можливе інопланетне походження фігурок.

У вересні минулого року два крихітних муміфікованих тіла з видовженими головами і руками з трьома пальцями були представлені на слуханнях у мексиканському конгресі, що викликало широкий резонанс у ЗМІ. Мексиканський журналіст і ентузіаст НЛО Хайме Мауссан стверджував, що цим тілам близько 1 000 років і вони були знайдені в Перу в 2017 році, але не належать до жодного з відомих видів.

Більшість експертів пізніше відкинули їх як шахрайство.