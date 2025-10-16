Вбивство в центрі для біженців в Ірландії: загинув 17-річний українець

У місті Дублін в Ірландії від ножового поранення загинув 17-річний український підліток. Постраждали ще один хлопець та жінка.

Про це повідомляють Irish Independent та Irish Times.

Трагедія сталася у середу, 15 жовтня, у центрі екстреного розміщення біженців у житловому комплексі Grattan Wood. За даними агентства у справах дітей та сімей Tusla, житловий заклад на півночі Дубліна надає цілодобовий догляд і приймає людей, які шукають міжнародного захисту.

Реклама

Реклама

У поліції розповіли, що прибули в житловий комплекс після 11:00 та виявили серйозно пораненого юнака, який, попри зусилля медиків, помер на місці.

Нині тіло підлітка відправили на розтин. Після цього вирішуватиметься кваліфікація злочину.

Ще одного підлітка, теж іноземця, заарештували, але після цього відправили до лікарні з порізами. Зазначається, що його життю нічого не загрожує. Згодом до лікарні з незначними пораненнями також було госпіталізовано жінку.

Видання RTE вказує, що поліцію викликали через сварку між двома підлітками — з України та Африки. Жінка, яка теж зазнала поранення, мовляв, є працівницею, яка намагалася втрутитися та зупинити бійку.

Поліція з’ясовує обставини та намагається зв’язатися з родичами загиблого, які можуть перебувати за кордоном.