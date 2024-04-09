Кримінал

Вбивство підлітка у київському фунікулері: підозрюваного відправили під варту

9 Квітня 2024 16:09
вбивство, суд
Затриманий працівник УДО в залі Печерського райсуду Києва / Фото: Hromadske

Працівника Управління державної охорони Артема Косова, якого підозрюють у вбивстві юнака на станції столичного фунікулера, відправили під варту.

Затриманого відправили під варту на 60 діб, до 5 червня, без права застави, повідомляє Hromadske.

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, на станції фунікулера в Києві сталася суперечка між співробітником Управління державної охорони та підлітком. Чоловік штовхнув хлопця у скло, внаслідок чого останній отримав смертельний поріз шиї. Підліток помер на місці події.


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