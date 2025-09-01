Вбивство на Дніпропетровщині: тіло чоловіка скинули в криницю, машину спалили

У Дніпропетровській області правоохоронці розкрили вбивство чоловіка, тіло якого знайшли у закинутій криниці, а автомобіль — спаленим у полі.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

26 серпня стало відомо про зникнення жителя Синельниківського району, який поїхав з дому на власному автомобілі та не повернувся. Того ж дня поліцейські виявили у полі поблизу сусіднього села спалений автомобіль, що належав зниклому. Під час подальших пошуків неподалік, у закинутій криниці, було знайдено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

“Під час спільного застілля між потерпілим і його знайомим виник конфлікт, унаслідок якого один з чоловіків завдав іншому тілесних ушкоджень, несумісних із життям. Щоб приховати злочин, зловмисник скинув тіло до криниці, а автомобіль потерпілого підпалив”, — розповіли в поліції.

29 серпня фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.